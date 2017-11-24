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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:33:26م
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  عربي ودولي
رئيس زيمبابوي الجديد يؤدي اليمين الدستورية
[24/نوفمبر/2017]
هراري – سبأ :
أدى رئيس زيمبابوي الجديد البالغ من العمر 75 عاما اليوم الجمعة اليمين كثاني رئيس في هذه البلد الافريقي في احتفال حضره الآلاف من أبناء زيمبابوي وعدد من كبار الشخصيات الأجانب .

وحل منانجاجوا محل الرئيس السابق روبرت موجابى الذي وضعت استقالته يوم الثلاثاء، بعد مواجهة ضغوط عسكرية وشعبية، نهاية لحكمه الذي دام 37 عاماً .

واصبح منانجاجوا الرئيس الثاني لزيمبابوي منذ حصول الدولة على الاستقلال عن بريطانيا في عام 1980م .

وقد تعهد منانجاجوا الذي أدى اليمين أمام وزير العدل لوك مالابا، بدعم الدستور وحقوق مواطني زيمبابوي والدفاع عنهما.

وقال "سوف أدعم كل شيء يدفع التقدم وسأعارض كل ما يلحق الضرر بزيمبابوي .. وأقسم أنني سأحمي وأدعم حقوق شعب زيمبابوي" .

وحضر حفل التنصيب شخصيات ذات مقام رفيع من بينهم الرئيس الزامبى ايدجار لونجو ورئيس بوتسوانا ايان خاما ورئيس موزمبيق فيليب نييوسى ونائب رئيس ناميبيا نيكى ايامبو .

سبأ
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