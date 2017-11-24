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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:33:26م
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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة تراجع مؤقت للمرتفع الجوي
[24/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى واحتمال هطول أمطار متفرقة على مختلف المناطق من البلاد.

وأوضح المركز أنه من خلال تحليل خرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية تبين تراجع مؤقت للمرتفع الجوي وتدفق هواء دافئ رطب من البحر الأحمر، يساعد على ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى وتكون السحب على المحافظات الشمالية والغربية من البلاد.

وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة صحوة أثناء الليل والصباح الباكر فيما تكون صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع احتمال تشكل السحب الركامية الرعدية ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا على الساحل الجنوبي مع احتمال هطول أمطا خفيفة والرياح السطحية شمالية شرقية على الساحل الجنوبي ونسيم لطيف إلى نشطة خاصة على الجزء الغربي وتكون جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب.

وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح السطحية شمالية شرقية نسيم لطيف إلى نشطة، فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بشكل عام.

سبأ
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