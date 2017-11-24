اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستقرار أسعار الذهب عند 1291 دولار للاوقية لندن – سبأ :

إستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عند 1291 دولار للاوقية مع استمرار الضغوط على الدولار .



ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1291.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0748 بتوقيت غرينتش.



كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 1290.70 دولار للأوقية.



ويتوقع الكثير من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب وفق محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الماضي، والذي نشر يوم الأربعاء.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 17.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 936.90 دولار للأوقية.



وانخفض البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1009.80 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1013.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ