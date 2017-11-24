محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة البيضاء يتفقد سير الأداء الأمني بإدارة أمن ردمان آل عواض البيضاء - سبأ:

تفقد وكيل محافظة البيضاء عادل قرموش العيوي سير الأداء الأمني في إدارة أمن مديرية ردمان آل عواض .



واطلع الوكيل العيوي ومعه مدير عام مديرية ردمان محمد العواضي على الجاهزية اﻷمنية لمنتسبي أفراد إدارة الأمن ومستوى تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهم.



واستمع وكيل محافظة البيضاء من مدير أمن مديرية ردمان آل عواض المقدم زين محمد الريامي إلى شرح حول مستوى الجاهزية والإنضباط الأمني والقضايا التي يتم حلها والفصل فيها بين المتخاصمين في إدارة الأمن.



وأكد الوكيل العيوي أهمية تضافر الجهود في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وشدد على ضرورة اليقظة الأمنية لمواجهة كافة التحديات الراهنة .. مشيدا بدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والإستقرار .

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ