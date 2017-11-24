بعثة الامم المتحدة في مالي تعلن عن مقتل ثلاثة من عناصرها في هجوم مسلح باكو – سبأ :



أعلنت بعثة الامم المتحدة اليوم الجمعة في مالي مقتل ثلاثة على الاقل من جنودها لحفظ السلام اليوم الجمعة في هجوم شمال شرق البلاد.



وقالت البعثة في بيان انه في "صباح اليوم (الجمعة) صدت وحدة من قوة بعثة الامم المتحدة هجوماً خلال عملية منسقة مع القوات المسلحة المالية، في منطقة ميناكا".



وتحدثت البعثة عن "حصيلة موقتة " تشير الى مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام بعضهم في حالة حرجة والى مقتل عسكري مالي .. مشيرة الى مقتل واصابة عدد من المهاجمين .



ولا تكشف البعثة جنسيات جنود حفظ السلام القتلى او الجرحى، لكن الوحدات المنتشرة في هذه المنطقة نيجيرية وتوغولية.



ونقل البيان عن رئيس البعثة محمد صالح النظيف ان "هذه العملية التي كانت تندرج في اطار حماية المدنيين في المنطقة، كان هدفها ايضاً تقديم مساعدة طبية للسكان المحتاجين" .. مديناً هذا الهجوم الجديد.



ورحب رئيس البعثة بشجاعة جنود حفظ السلام والعسكريين الماليين الذين "سمح التزامهم بشل حركة عدد كبير من الارهابيين" .. داعياً الى "اليقظة والتضامن والحدة بين الماليين لمواجهة جبن خصومنا".



وتضم بعثة الامم المتحدة التي تنتشر في المنطقة منذ يوليو 2013 نحو 12 الفاً و500 عسكري وشرطي وتعتبر البعثة الاكثر كلفة في الارواح.



وخسرت حوالي 150 من جنودها بينهم اكثر من 90 في اعمال عدائية يشكلون نصف اكثر من نصف الامم المتحدة الذين قتلوا خلال هذه الفترة في العالم.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ