محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليات بمناسبة المولد النبوي بمديريات الظهار والنادرة والشعر في إب





نظمت بمديريتي الظهار والنادرة والشعر بمحافظة إب فعاليات بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



ففي مديرية الظهار ألقيت خلال الفعالية كلمات أكدت على مكانة هذه المناسبة الدينية الجليلة في قلوب المسلمين وأهمية إحيائها بهدف الإقتداء بنبي البشرية صلى الله عليه وآله وسلم والسير على نهجه والإنتصار لقضايا المستضعفين.



وحثت الكلمات على إستنهاض الأمة والعودة إلى منهج القرآن الكريم وإتباع سيرة سيد الخلق محمد بن عبدلله عليه أفضل الصلاة والسلام .. لافتة إلى عظمة الموقف الذي يجسده أبناء اليمن في مواجهة قوى العدوان وإستمرار الصمود لدحر الغزاة والمعتدين.



إلى ذلك أحياء أبناء مديرية النادرة اليوم فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية حضرها مدير عام المديرية خالد الكهالي وأمين محلي المديرية أحمد مشرح .



وألقيت خلال الفعالية كلمات أشارت في مجملها إلى رحمة نبي البشرية ورسول الهدى والنور محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بالأمة وشجاعته وإقدامه في قتال المشركين ودعوتهم إلى الدخول في دين الله .



وأكدت الكلمات أهمية الإقتداء بأخلاق وصفات وحكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم .. لافتة إلى التحديات التي تواجه الأمة ومخاطرها في تمزيق وحدتها ونهب خيراتها وثرواتها، مما يتطلب صحوة الأمة في الدفاع عن كرامتها وعزتها .



كما استنكر أبناء عزلة الأملوك بمديرية الشعر صمت المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومنظماته الإنسانية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وأكدوا وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. لافتين إلى ضرورة إستمرار رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال .



ودعا أبناء عزلة الأملوك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الإضطلاع بالمسؤولية والقيام بواجبها في إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني.

سبأ [24/نوفمبر/2017] إب - سبأ:سبأ