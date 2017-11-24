محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارشيف وفاة 101 شخصا في 300 حادثا مروريا بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

توفي 101 شخصا وأصيب 549 آخرين منهم 297 إصابتهم بليغة، في 300 حادثا مروريا خلال الفترة من ديسمبر العام الماضي حتى نوفمبر الجاري بمحافظة صنعاء.



وأوضح تقرير صادر عن إدارة مرور المحافظة أن الحوادث توزعت على 102 دهس و156 حادث تصادم و36 حادث انقلاب خمسة حوادث أخرى.



وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث 113 مليون و285 ألف ريال .



وأشار مدير عام مرور محافظة صنعاء العقيد مجيب الرحمن العمري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية ترجع إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة المركبات إلى جانب عدم التقيد بإرشادات وقواعد المرور.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ