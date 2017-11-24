محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان توزع سلال غذائية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين بالحديدة





وزعت مؤسسة بنيان التنموية سلال غذائية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين في تسع مديريات بمحافظة الحديدة ضمن مشروعها "أغنياء من التعفف".



حيث قامت المؤسسة بإيصال السلال الغذائية إلى منازل أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين في مديريات المنصورية والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد والجراحي والتحيتا وحيس وجبل رأس والخوخة.



يأتي توزيع هذه السلال الغذائية تزامنا مع الإستعدادات لأحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.



وتستعد مؤسسة بنيان التنموية خلال الأيام المقبلة توزيع سلال غذائية في بقية مديريات محافظة الحديدة وكذا محافظات صنعاء وذمار وعمران وريمة ضمن المرحلة الأولى من المشروع وسيتم التوزيع لبقية المحافظات في المرحلة الثانية من المشروع.

سبأ [24/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ