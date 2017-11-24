اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار النفط والخام الامريكي يقترب من الـ 59 دولاراً للبرميل لندن – سبأ :

إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أكثر من عامين مع تراجع الإمدادات في أسواق أمريكا الشمالية بفعل إغلاق جزئي لخط أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة.



وبلغ الخام الأمريكي الخفيف 58.91 دولار للبرميل في مستوى مرتفع لم يسجله منذ يونيو 2015م قبل أن يتراجع ليجري تداوله مرتفعا بمقدار 83 سنتاً خلال اليوم عند 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.



وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 23 سنتاً.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ