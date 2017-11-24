محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يحيي صمود الجيش واللجان الشعبية في جبهة القبيطة وطور الباحة تعز - سبأ:

حيا محافظ تعز عبده محمد الجندي صمود أبطال الجيش وللجان الشعبية المرابطين في جبهة العزة والكرامة بمديريتي القبيطة وطور الباحة.



وقال المحافظ الجندي خلال زيارته اليوم للمرابطين في جبهتي القبيطة وطور الباحة " أتينا إليكم اليوم وكل يوم للرفع من معنوياتكم وبأسكم في التصدي لمرتزقة العدوان في هذه المواقع الأمامية، وإذا بمعنوياتنا ترتفع بما شاهدناه من معنويات عالية لديكم وإصراركم الكبير في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره".



وأكد وقوف الجميع إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في خندق واحد لردع المعتدين ودحرهم وإلحاق شر الهزيمة بهم ليعلو صوت الحق أن اليمن مقبرة للغزاة .



وكان محافظ تعز عبده الجندي وأركان حرب اللواء 119 العقيد جلال الصبيحي تفقدا المواقع المطلة على طور الباحة بجبل القحوص والكرابة وجبل عسق ونجد الحلقوم.



واطلعا على أحوال المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواقعهم بالجوازعة وثوجان في القبيطة .

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ