عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يستعيد إحدى البلدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي دمشق – سبأ :

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة تمكنه من إستعادة احدى البلدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد القضاء على اخر تجمعات وتحصينات تنظيم (داعش) الإرهابي فيها.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية وفقاً لوكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) في بيان لها اليوم "بأن وحدات من الجيش العربي السوري وخلال خطة غرفة العمليات حررت بلدة القورية بريف دير الزور من تنظيم (داعش) الإرهاب" .



واضاف البيان "ان وحدات الجيش بدعم من القوات الجوية الروسية تواصل بعد تحرير مدينة البوكمال من إرهابيي تنظيم (داعش) إجراء عمليات عسكرية ناجحة على طول نهر الفرات".



واشارت الوزارة فى بيانها إلى أن وحدات من الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية تقوم بملاحقة وتدمير مجموعات التنظيم في منطقة وادي نهر الفرات وتطوير عملياتها على طول الشاطئ الغربي.



وتوقعت وزارة الدفاع الروسية في بيانها استعادة ضفة نهر الفرات الغربية بالكامل قريباً .

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ