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التعليم الفني تحدد يوم 9 ديسمبر بدء الإمتحانات النهائية دور نوفمبر
[24/نوفمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 حددت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني موعد الإمتحانات النظرية النهائية التكميلية "دور نوفمبر" في 9 من ديسمبر المقبل للطلاب المتبقيين في المعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات للعام الدراسي 2016- 2017م.

وأوضح نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإمتحانات التكميلية التي ستستمر حتى 17 ديسمبر المقبل، سيؤديها ألف و609 طلاب في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.

وأكد أن الوزارة حددت المراكز والمعاهد التي ستقام فيها الإمتحانات التكميلية لكافة المستويات المهنية والتقنية بالمحافظات .. مشددا على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات والسلطات المحلية لتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح سير الامتحانات بالشكل المطلوب.

فيما أوضح مدير عام الإمتحانات بالوزارة عادل الخالدي أن الطلاب والطالبات المتقدمين للإمتحانات يمثلون 11 محافظة، سيتم توزيعهم ضمن أربعة مراكز إمتحانية في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وذمار والحديدة.

وأكد أنه تم تعميم جداول الإمتحانات وأسماء المراكز في مكاتب ومعاهد التعليم الفني في المحافظات المذكورة.

سبأ
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