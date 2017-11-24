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مقتل 85 شخصاً وإصابة 80 آخرين في هجوم إستهدف مسجد في سيناء شمال شرق مصر
[24/نوفمبر/2017]
القاهرة – سبأ :
أعلنت السلطات المصرية عن مقتل 85 شخصاً واصابة 80 آخرين في الهجوم والتفجيرات التي تعرض لها اليوم الجمعة مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء الواقع شمال شرق مصر .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصادر وصفتها بالرسمية قولها "إن عدد الشهداء في حادث العريش الإرهابي الذي وقع اليوم ارتفع إلى 85 شهيدا وإصابة 80 أخرين".

واضافت المصادر ان ارهابيين استهدفوا مسجد قرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد على بعد 40 كلم من مدينة العريش وفجروا عبوات ناسفة قبل ان يهاجموا المسجد بسيارات فاتحين نيران أسلحتهم على المصلين.

وجاء ذلك في الوقت الذي عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور وزيري الدفاع والداخلية ومديري المخابرات العامة والحربية، لبحث تداعيات الحادث.

وشهدت محافظة شمال سيناء العديد من الهجمات المسلحة التي استهدفت المواقع العسكرية والامنية واسفرت عن مقتل واصابة المئات من رجال الامن وقوات الجيش في المحافظة.

سبأ
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