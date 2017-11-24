عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية الروسي : نرفض محاولات الولايات المتحدة لعسكرة المنطقة الآسيوية موسكو – سبأ :

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض بلاده محاولات الولايات المتحدة لعسكرة المنطقة الآسيوية بذريعة الخطر النووي الكوري الشمالي.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني تارو كونو اليوم الجمعة "لفتنا انتباه الشركاء إلى أن المحاولات لتكديس المنطقة بالسلاح والمعدات العسكرية، وعسكرة المنطقة بشكل عام بذريعة التصدي للخطر النووي من قبل كوريا الشمالية، غير مقبولة".



واضاف "ونعتبر الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة غير متناسبة مع ما يجب القيام به".



وأشار لافروف إلى أن "روسيا مثل الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي ترفض المغامرات النووية لكوريا الشمالية، وتعتبرها انتهاكاً فظاً لقرار مجلس الأمن الدولي، ولكننا مع الصين وعدد من دول أخرى نصر على تنفيذ البنود الأخرى من القرار، التي تطالب باستئناف المفاوضات".



وأعرب الوزير الروسي عن القلق بشأن نشر عناصر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ