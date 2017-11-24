الرئيس الصماد يتقدم مشيعي الشهيد النقيب إسماعيل الشامي

صنعاء - سبأ:

تقدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جموع مشيعي الشهيد النقيب إسماعيل عبد الجبار الشامي أحد أفراد حماية رئيس المجلس السياسي اليوم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، والذي إرتقى شهيدا في جبهة العزة والكرامة في جبهة نهم أمس الخميس.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناقب الشهيد وتضحياته في مواجهة العدوان ومرتزقته والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

وأكد أن تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في مختلف جبهات الشرف والبطولة لن تذهب هدرا.



وقال " إن الشهادة وسام وشرف عظيم يناله الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، ونحن وأبناؤنا مستعدون مواصلة درب الشهداء".

وأكد الرئيس الصماد أن مؤامرات العدوان ومخططاته ستتحطم على صخرة صمود أبناء الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

وأضاف " لنا الفخر والإعتزاز بإستشهاد رجالنا فداء للوطن وإننا على يقين بأن ما يتعرض له اليمن من عدوان ومؤامرات سيكون مصيرها الفشل بوعي أبناء شعبنا العظيم ".

وقدم الرئيس الصماد واجب العزاء لأسرة الشهيد بحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ووزير النقل زكريا الشامي ونائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي وأركان حرب قوات النجدة إبراهيم الخاشب ورئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي.

[24/نوفمبر/2017]سبأ