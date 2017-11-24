طيران العدوان يدمر مسجدا في مديرية نهم [24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم مسجدا بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة ايمن عبدالقادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران تحالف العدوان دمر بغارة مسجد في منطقة عيال محمد بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.



واعتبر استهداف المسجد جريمة تضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان الإجرامي باستهدافه بشكل مباشر 22 مسجداً بالمحافظة.. مستنكرا استمرار تحالف العدوان في استهداف المساجد متجاهلا حرمتها وقدسيتها.



وأشار إلى أن استهداف العدوان للمساجد يكشف خططه الممنهجة لتدمير الشواهد التاريخية الإسلامية في اليمن.. مناشدا أحرار وشرفاء العالم للعمل على إيقاف العدوان.



وعبر مدير مكتب الأوقاف عن الأسف لمواقف المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الإسلامية وصمتها إزاء المريب إزاء هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المقدسات الإسلامية في اليمن.

سبأ