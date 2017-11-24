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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:56:13م
الرئيس الصماد يتقدم مشيعي الشهيد النقيب إسماعيل الشامي
تقدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جموع مشيعي الشهيد النقيب إسماعيل عبد الجبار الشامي أحد أفراد حماية رئيس المجلس السياسي اليوم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، والذي إرتقى شهيدا في جبهة العزة والكرامة في جبهة نهم أمس الخميس.
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طيران العدوان يدمر مسجدا في مديرية نهم
[24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم مسجدا بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة ايمن عبدالقادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران تحالف العدوان دمر بغارة مسجد في منطقة عيال محمد بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

واعتبر استهداف المسجد جريمة تضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان الإجرامي باستهدافه بشكل مباشر 22 مسجداً بالمحافظة.. مستنكرا استمرار تحالف العدوان في استهداف المساجد متجاهلا حرمتها وقدسيتها.

وأشار إلى أن استهداف العدوان للمساجد يكشف خططه الممنهجة لتدمير الشواهد التاريخية الإسلامية في اليمن.. مناشدا أحرار وشرفاء العالم للعمل على إيقاف العدوان.

وعبر مدير مكتب الأوقاف عن الأسف لمواقف المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الإسلامية وصمتها إزاء المريب إزاء هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المقدسات الإسلامية في اليمن.
سبأ
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