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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 03:14:51م
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إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل بعد أربع ساعات من ارتكابها
[24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في منطقة حدة بالتعاون مع منطقة السبعين بأمانة العاصمة من القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بعد أربع ساعات من تلقيها البلاغ.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وبالتنسيق مع مباحث العاصمة ضبطت المدعو إبراهيم عبدالباسط محمد حمران المتهم بقتل عمار محمد قايد عمر عاطف من أهالي ضوران آنس.

وأشار المصدر إلى أن عمليات التحري والتحقيقات بينت أن طلقة نارية أصابت المجني عليه أثناء مروره بالقرب من الجاني خلال عراكه مع شخص آخر.. مبينا أن الجاني قام بإطلاق النار على الشخص الذي كان يتعارك معه لتدخل من كتفه وتخرج إلى رقبة عمار عاطف وترديه قتيلاً.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تتبعت الجاني وتمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت قياسي لم تتجاوز أربع ساعات من تلقي البلاغ.
سبأ
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