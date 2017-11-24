العدو السعودي ومرتزقته يتجرعون هزائم مريرة في مختلف الجبهات [24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تجرع جيش العدو السعودي ومرتزقته هزائم مريرة على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة و مدينة الربوعة بعسير، وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع مرتزقة الجيش السعودي في رقابة الهنجر وقبالة منفذ علب.



وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية للجيش واللجان على تبة الخزان، كما أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة قبالة منفذ علب سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي نجران استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات ومواقع الجنود السعوديين في حصن الحماد والشرفة والسديس، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في القرن بجيزان سبقها قصف مدفعي مركز على دشم وتحصينات الجنود السعوديين بداخله.



وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود العدو والمرتزقة في العملية التي تزامن معها تحليق مكثف لطيران الأباتشي.



ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الغاوية والكرس والدخان وتعزيزاتهم بقرية سودانة، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في برج العبادية.



وحسب المصدر هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع مرتزقة العدوان في السوداء بجبهة نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما كسروا زحفاً للمرتزقة بمحور يام أسفر عن خسائر في عديدهم وعتادهم.. وتم قنص اثنين من المرتزقة في نهم.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف أدت إلى خسائر في عديدهم وعتادهم، كما نفذ الجيش واللجان هجوماً مباغتاً على تبة المطار بمديرية صرواح في مأرب خلف قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



ولفت المصدر إلى قنص خمسة من المرتزقة في مديرية صرواح واستهداف تجمعات لهم جنوب تبة المطار بالمديرية بقذائف المدفعية.



في محافظة تعز اقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع قوى الغزو في الشاذلية بيختل بمديرية المخا ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المرتزقة، وتم إعطاب آلية تابعة لهم في الهاملي بمديرية موزع.



ووفقاً للمصدر سقط قتلى وجرحى من المرتزقة أثناء تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف شرق يختل في مديرية المخا، وتم قنص عشرة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.



كما أكد المصدر مصرع وإصابة أكثر من 35 مرتزقاً بينهم القيادي نصر اللحجي وستة من مرتزقة الجيش السوداني، وأسر ثلاثة مرتزقة وإحراق آليتين عسكريتين واغتنام أخرى في عملية هجومية نوعية للجيش واللجان الشعبية على الشاذلي بمديرية موزع في تعز.



وفي تعز أيضاً سيطر أبطال الجيش واللجان على مدرسة الهجمة وتبة الطويلة باتجاه المفاليس بمديرية حيفان إثر عملية نوعية قُتِل وأصيب خلالها عدد من المرتزقة.



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان على الجوزاعة بمديرية طور الباحة في محافظة لحج أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب بالمحافظة.



واستهدفت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية ثلاثة من مرتزقة العدوان في طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة واثنين آخرين شمال صحراء ميدي، كما تم قنص أحد المرتزقة في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

سبأ