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طيران وبوراج العدوان تستهدف المدن والقرى بعدد من محافظات الجمهورية
[24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي وبوارجه استهداف المدن والقرى في عدد من محافظات الجمهورية وجيزان ونجران خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن عشر غارات على منطقة قيفة بمحافظة البيضاء  وأربع غارات على الجبانة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.

وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة طلان بمديرية حيدان ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر .

وأكد المصدر استشهاد مواطن إثر انفجار قذيفة من مخلفات العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء  وثلاث غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن بوارج العدوان استهدفت مدارس العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز  بـ 17 صاروخاً، وقصفت مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قريتي قمر وقوى  في جيزان بـ 16 صاروخاً.

وبيّن المصدر أن الطيران شن غارة على منطقة وادي جارة بجيزان و أربع غارات على  الشبكة في نجران.
سبأ
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