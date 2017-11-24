البصر العالمية تنفذ مخيماً طبياً للعيون بالحديدة [24/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

تنفذ مؤسسة البصر العالمية مخيم العيون الطبي المجاني بكلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بالحديدة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل.



وذكر رئيس مؤسسة البصر العالمية محمد الحميري لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) أن المخيم الذي ينفذ بالتنسيق مع جمعية الحديدة الاجتماعية سيقوم باجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف العلاجات ونظارات القراءة مجانا.



وأوضح أن طاقماً طبياً واستشارياً يمنياً باكستانياً مشتركاً سيتولى إجراء المعاينة والعمليات ، مشيراً إلى أن المعاينة ستكون في اليومين الأول والثاني للمخيم فيما ستخصص باقي المدة لإجراء العمليات وصرف الأدوية.

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