محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفيه القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات ومواقع للعدو بعسير ونجران وجيزان عسير - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران وجيزان، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في مدينة الربوعة وقرية مجازة في عسير ، فيما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي في رقابة الهنجر وقبالة منفذ علب .



وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على تبة الخزان ، كما أحبط أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة قبالة منفذ علب سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف مواقع الجنود السعوديين في الشرفة والسديس و حصن الحماد بنجران ، وتم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بقذائف المدفعية



وأشار المصدر إلى إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في برج العبادية بجيزان .

سبـأ [23/نوفمبر/2017]سبـأ