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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:50:35م
لقاء موسع لعلماء اليمن حول حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان
عُقد بصنعاء اليوم اللقاء الموسع لعلماء اليمن بعنوان " حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان ومحاربة الفساد ".
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
المنتخب الوطني للقدم يتراجع للمركز 121 في التصنيف العالمي لنوفمبر
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (فيفا) ليحل بالمركز 121 في تصنيف شهر نوفمبر الجاري الصادر اليوم الخميس.
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قصف مدفعي يستهدف مرتزقة العدوان شرق كهبوب بلحج
[23/نوفمبر/2017]
لحج - سبأ :
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شرق كهبوب بمحافظة لحج.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب محققة إصابات مباشرة.
سبـأ
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