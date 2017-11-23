محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة ونجران وجيزان صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سبع غارات على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة ونجران وجيزان، فيما تعرضت مديريتي غمر وحيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة طلان بمديرية حيدان و منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .





وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على الشبكة في نجران و غارة على منطقة وادي جارة في جيزان ، مشيراً إلى أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت قريتي قمر وقوى بجيزان بـ 16 صاروخاً .

سبـأ [23/نوفمبر/2017]سبـأ