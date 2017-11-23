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لقاء تعريفي بحمى الضنك والدفتيريا بمحافظة الحديدة
[23/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

نظمت إدارة التثقييف الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة اليوم اللقاء التعريفي بحمى الضنك والدفتيريا ( الأسباب - الأعراض -الوقاية ).

هدف اللقاء بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة من مشرفي الصحة المدرسية في مدارس مديريات الحالي و الحوك و الميناء ، إلى رفع الوعي لدى طلاب وطالبات المدارس حول حمى الضنك ومرض الدفتيريا.

وفي اللقاء أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله أن مواجهة الأوبئة والقضاء عليها مسؤلية جماعية لا بد من تضافر الجهود للحد منها والتغلب عليها.

فيما أوضح مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب الصحة يحيى الجنيد ، في اللقاء الذي حضره نائب مدير عام مكتب التربية بالمحافظة عبد الماجد الشميري ، أهمية رفع الوعي لدى طلاب وطالبات المدارس وتعريفهم بالأمراض وطرق الوقاية منها كونهم الأكثر عرضة للإصابة بها نتيجة الاختلاط وشدة الازدحام بين المصابين والأصحاء، مبينا أنهم يمثلون أحد عوامل نقل وانتشار المرض إلى مستويات أخرى في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مرض الدفتيريا بدأ في الانتشار بمحافظة الحديدة حيث أفادت المعلومات عن ارتفاع عدد حالات الإصابة التي استقبلتها هيئة مستشفى الثورة إلى 12 حالة ، وبلغ عدد الوفيات حالتين منذ اكتشاف أول حالة مصابة الأحد الماضي.

سبـأ
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