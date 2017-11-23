محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع بحيفان في تعز تعز - سبأ :

سيطر الجيش واللجان الشعبية اليوم على عدد من المواقع باتجاه المفاليس بمديرية حيفان ، ونفذوا عمليات نوعية كبدت مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بمحافظة تعز



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مدرسة الهجمة وتبة الطويلة باتجاه المفاليس في مديرية حيفان ، مشيراً إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال العملية .



ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة وأسر ثلاثة آخرين وإحراق آليتين واغتنام أخرى خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في الشاذلي بمديرية موزع .



وأوضح المصدر أن عدداً من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وأصيب آخرون أثناء تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف شرق يختل في المخا.

سبـأ [23/نوفمبر/2017]سبـأ