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تدشين حملة نظافة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة
[23/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

دشن وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف اليوم حملة النظافة في أحياء مديرية الثورة تحت شعار" مدينتي أجمل" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

تهدف الحملة في مرحلتها الأولى التي تنظمها يوم الخميس من كل أسبوع مديرية الثورة ومجلس الحكماء والعقلاء بالمديرية وجمعية الميادين ومجلس التكافل الاجتماعي ، إلى رفع المخلفات المتكدسة في أحياء الحصبة الجنوبية ، النهضة ، الملعب ، الجراف ، تونس ، الحصبة الشمالية .

وفي التدشين أشاد الوكيل السقاف بجهود أبناء وعقال مديرية الثورة والشخصيات الاجتماعية وكل المبادرات ومساهمتهم المجتمعية الفاعلة في مختلف الجوانب ومنها النظافة ورفع المخلفات من الأحياء والشوارع الرئيسية الأمر الذي يعكس الوعي الكبير لديهم بأهمية النظافة العامة والشخصية.

ودعا قيادات المديريات الأخرى والعقال والشخصيات الاجتماعية إلى تفعيل دورهم في الاهتمام بالنظافة العامة وتنفيذ الحملات في الأحياء والشوارع لرفع المخلفات المتكدسة فيها باستمرار مع تنفيذ حملات توعية شاملة للمواطنين خاصة مع انتشار الأمراض والأوبئة.

من جانبهما أوضح الأمين العام لمجلس حكماء وعقلاء مديرية الثورة سلطان الضاوي ومسئول جمعية الميادين الاجتماعية القاضي إبراهيم الكبسي أن المرحلة الأولى من الحملة ستقام يوم الخميس من كل أسبوع ، فيما ستنطلق المرحلة الثانية مطلع العام المقبل وسيخصص الخميس الأخير من كل شهر لأعمال النظافة .

وأشادا بالمشاركة الواسعة لأبناء المديرية والشخصيات الاجتماعية والعقال في الحملة التي رافقتها توعية شاملة للمواطنين بأهمية النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء المديرية .

حضر التدشين رئيس مجلس حكماء وعقلاء مديرية الثورة والعلامة محمد مفتاح.

سبـأ
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