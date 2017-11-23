محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس التلاحم ينظم فعالية أربعينية الشهيد عمار رسام صنعاء - سبأ :

نظم مجلس التلاحم القبلي الشعبي اليوم فعالية أربعينية الشهيد العقيد عمار حسن رسام.



وفي الفعالية التي حضرها وكيل محافظة صنعاء رسام حسن رسام شقيق الشهيد، أشاد وكيل المحافظة مانع الأغربي بدور الشهيد الذي جاد بروحه في سبيل الدفاع عن الوطن .. لافتا إلى أن الشهيد عمار كان مثالا للشجاعة والاستبسال في مواجهة العدوان.



بدوره أكد رئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام، أهمية المضي على درب الشهداء والتحرك إلى جبهات الشرف والبطولة.. منوها بمناقب الشهيد عمار رسام وما تحلى به من شجاعة.



فيما أشارت كلمة أسرة الشهيد التي ألقاها الشيخ محمد حسن رسام ورئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال إلى أن الشهيد كرس جهده في خدمة قبيلته ووطنه.



وأكدا على أهمية السير على درب الشهيد في رفد جبهات الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن.

سبـأ [23/نوفمبر/2017]سبـأ