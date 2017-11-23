محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية بمديرية نهم تندد بإستمرار العدوان صنعاء - سبأ :

نظمت بمديرية نهم محافظة صنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي.



وأدان المشاركون في الوقفة التي شارك فيها مشائخ ووجهاء وأعيان المديرية، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وتشديد الحصار وإغلاق المنافذ.



وأكدوا ضرورة توحيد الصفوف وبذل مزيد من الجهود في رفد الجبهات بالرجال والقوافل الغذائية حتى تحقيق النصر.



وأشارت قبائل نهم إلى أهمية استشعار المسئولية وإستلهام الدروس من سيرة خاتم الأنبياء وجهاده وقيمه وأخلاقه في مواجهة مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبـأ [23/نوفمبر/2017]سبـأ