محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بلحج تقدم قافلة غذائية لأبناء القبيطة لحج - سبأ :

قدمت السلطة المحلية بمحافظة لحج اليوم قافلة غذائية لأبناء مديريه القبيطة لتخفيف معاناتهم، بالتزامن مع الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.



وأكد محافظ لحج أحمد حمود جريب أن هذه القافلة تعد واحدة من عدة قوافل غذائية وإغاثية ستقدمها السلطة المحلية لأبناء المديرية والمناطق التي حررها الجيش واللجان الشعبية والتي يعاني أبناءها ظروفاً معيشية قاسية .



ودعا كافة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى لتدخل العاجل وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لأبناء مناطق القبيطة المتضررة من العدوان السعودي الأمريكي وقصف مرتزقته والتي استعادها أبطال الجيش واللجان الشعبية .



من جانبهم عبر المواطنون عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة للسلطة المحلية والتخفيف من المعاناة التي تسبب بها العدوان الغاشم وما يرتكبه مرتزقته من جرائم بحق المواطنين .



واستنكر أبناء مديرية القبيطة عملية الذبح التي تعرض لها الشهيد جبران الصبيحي والتي تكشف المشروع الدموي لتلك العناصر الإرهابية والإجرامية .. مؤكدين وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة حتى تحرير تراب الوطن.

سبـأ [23/نوفمبر/2017]سبـأ