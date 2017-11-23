وزير الثقافة يفتتح دورة تدريبية لصناعة العقيق [23/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ :

أكد وزير الثقافة عبدالله احمد الكبسي اهمية الحفاظ على التراث اليمني من خلال التدريب والتأهيل وخاصة في مجال المشغولات والحرف اليدوية.



وخلال افتتاحه دورة تدريبية في صناعة العقيق تنظمها وزارة الثقافة في دار الحمد بصنعاء – أشار الوزير إلى ما يجب أن تحظى به المشغولات والحرف اليدوية من عناية واهتمام وتضافر للجهود في الحفاظ عليها لما تمثله من قيمة واهمية.



وشهد مبنى دار الحمد اليوم افتتاح معرض تشكيلي لمشاركين في دورة تدريبية نظمها بيت الفن بصنعاء لعدد من المتدربين الناشئين في الفن التشكيلي.



وزار وزير الثقافة الادارة العامة للمشغولات والحرف اليدوية في (دار الحمد) واطلع على معامل العقيق والنسيج والفضيات والفخاريات وبيت الفن وصندوق التراث والتنمية الثقافية.



وجه بالاهتمام بمبني الدار وصيانته وترميمه لما يمثله من أهمية تاريخية.

سبأ