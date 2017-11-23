اختتام البطولة التنشيطية لكرة القدم بنادي شعب إب [23/نوفمبر/2017] إب - سبأ:

اختتم نادي شعب إب الرياضي اليوم البطولة التنشيطية لكرة القدم لجميع لاعبي النادي بمختلف الفئات العمرية التي استمرت شهر بمشاركة ثماني فرق رياضية.



وجمع اللقاء الختامي للبطولة التي أقيمت تحت شعار" اليمن في قلوبنا وحب العنيد يجمعنا " علي ملعب الكبسي ، فريقا محمد الحبيشي ورشاد البعداني، وفاز فيه الأول بركلات الترجيح بعد التعادل الإيحابي بينهما بنتيجة (1×1).

و في ختام البطولة أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية لمختلف المراحل العمرية بالرغم من استمرار العدوان الغاشم .

وأوضح أن تنفيذ هذه البطولات رسالة للجميع تؤكد شموخ الوطن وشبابه وصمودهم في ظل الأوضاع الراهنة. .مؤكداً أن الشباب هم عماد الوطن وركيزته الأساسية للتطور والنمو والتقدم .



وأبدى الورافي استعداد قيادة المحافظة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية بما يمكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب الرياضية والشبابية.



وقدمت في الحفل الختامي الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالحميد الشاهري وقاسم العنسي عروضاً مختلفة لفرق النادي في ألعاب التايكوندو والكاراتيه والطاولة والكونغ فو والقدم أظهرت جميعها اللياقة البدنية والمهارات العالية للمشاركين.



وفي نهاية الحفل تم تكريم نجمي المنتخب الوطني للشاب والنادي الكابتن خالد مشلي و الكابتن مراد مرشد تقديرا لما قدماه من مستوي متميز مع منتخب الشباب في التصفيات الآسيوية التي أجريت مؤخرا.

كما جرى تكريم فريق محمد الحبيشي صاحب المركز الأول وفريق رشاد البعداني الوصيف بالكؤوس و المنظمين والفنيين والإداريين والمبرزين، والاعلاميين المشاركين في البطولة التنشيطية.

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