وكيل وزارة الصحة يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى 22مايو بعمران [23/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاعي الطب العلاجي والرعاية الدكتور عبد العزيز الديلمي وأمين عام محلي محافظة عمران صالح المخلوس اليوم مستوى الخدمات الصحية بمستشفى 22مايو العام.



واطلع الوكيل الديلمي والأمين المخلوس ومعهما مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الضلعي على سير العمل بأقسام المستشفى .. واستمعوا من مدير المستشفى الدكتور عبد الغني فارس إلى شرح حول سير العمل والخدمات الطبية بالمستشفى .



كما اطلع على الخدمات التي تقدمها أقسام العناية المركزة والعمليات والبطانية والمختبرات والأشعة والعيادات والطوارئ.



وأشاد الوكيل الديلمي بأداء الكوادر الطبية وإنضباطها وما تقدمه من خدمات صحية للمرضى وصمودهم واستشعارهم المسؤولية الإنسانية .



وأكد حرص الوزارة على دعم المستشفى وفق الإمكانات المتاحة وبما يكفل تقديم الخدمات الطبية للمرضى .. داعيا المنظمات الدولية إلى دعم المستشفى بالمستلزمات الطبية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بصورة عامة والقطاع الصحي بشكل خاص.



فيما أكد أمين عام محلي عمران حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المستشفى لتحسين الخدمات الطبية وتوفير الأدوية رغم ظروف العدوان والحصار والذي منع دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية.

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