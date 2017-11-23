[23/نوفمبر/2017] إب - سبأ:
أقام أبناء عزلة النقيلين بمديرية السياني في محافظة إب اليوم وقفة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .
وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها أمين عام المديرية محمد الوائلي السير على نهج سيد المرسلين والعمل بالقيم والمبادئ السامية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام .
وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وتدمير لمكتسبات ومقدرات الشعب اليمني ، مستنكراً الذل والخنوع الذي أصاب المجتمع الدولي ومنظماته التي تخدم العدوان الغاشم على اليمن
ودعا البيان الشعب اليمني إلى الحشد ورفد الجبهات ومساندة أبطال الجيش واللجان ضد هذا العدوان الغاشم ، مندداً بصمت شعوب العالم ازاء ما يرتكبه العدوان من جرائم ومجازر بحق أطفال ونساء اليمن .
سبأ