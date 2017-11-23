محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمناسبة المولد النبوي الشريف في عزلة النقيلين بسياني إب







أقام أبناء عزلة النقيلين بمديرية السياني في محافظة إب اليوم وقفة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .



وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها أمين عام المديرية محمد الوائلي السير على نهج سيد المرسلين والعمل بالقيم والمبادئ السامية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام .



وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وتدمير لمكتسبات ومقدرات الشعب اليمني ، مستنكراً الذل والخنوع الذي أصاب المجتمع الدولي ومنظماته التي تخدم العدوان الغاشم على اليمن



ودعا البيان الشعب اليمني إلى الحشد ورفد الجبهات ومساندة أبطال الجيش واللجان ضد هذا العدوان الغاشم ، مندداً بصمت شعوب العالم ازاء ما يرتكبه العدوان من جرائم ومجازر بحق أطفال ونساء اليمن .

سبأ [23/نوفمبر/2017] إب - سبأ:سبأ