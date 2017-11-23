محافظ صعدة يطلع على إعادة تأهيل مبنى فرع الهلال الأحمر [23/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:

اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم على عملية تأهيل مبنى فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة.



واستمع المحافظ عوض من رئيس فرع الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور حسن المؤلف إلى شرح حول إعادة تأهيل المبنى بالأجهزة والمكاتب ومتطلبات العمل.



وخلال الزيارة أكد محافظ صعدة ضرورة تفعيل برامج الهلال الأحمر اليمني فرع صعدة وبما يعزز من نشاطه في الأعمال الإنسانية والإغاثية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ولفت إلى أن قيادة المحافظة ستكون عونا وسندا لفرع الهلال في تنفيذ الأنشطة الإنسانية .. حاثا القائمين بأعمال التأهيل على سرعة الإنجاز والبدء في تسيير أنشطة الهلال الأحمر.

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