اصابة فلسطينيون بالاختناق اثر اطلاق الاحتلال غاز مسيلا للدموع [23/نوفمبر/2017] الخليل- سبأ:

أصيب مواطنون فلسطينيون بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم غازا مسيلا للدموع أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل،بالضفة الغربية المحتلة اليوم.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مجموعة منهم بالاختناق.



وذكرت المصادر ان قوات الاحتلال تقتحم منطقة الظهر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين وتطرد المزارعين من أراضيهم، للتضيق عليهم لضم أراضيهم لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراض فلسطينية.

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