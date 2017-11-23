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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:49:41م
لقاء موسع لعلماء اليمن حول حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان
عُقد بصنعاء اليوم اللقاء الموسع لعلماء اليمن بعنوان " حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان ومحاربة الفساد ".
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
المنتخب الوطني للقدم يتراجع للمركز 121 في التصنيف العالمي لنوفمبر
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (فيفا) ليحل بالمركز 121 في تصنيف شهر نوفمبر الجاري الصادر اليوم الخميس.
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  عربي ودولي
اصابة فلسطينيون بالاختناق اثر اطلاق الاحتلال غاز مسيلا للدموع
[23/نوفمبر/2017] الخليل- سبأ:
أصيب مواطنون فلسطينيون بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم غازا مسيلا للدموع أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل،بالضفة الغربية المحتلة اليوم.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مجموعة منهم بالاختناق. 

وذكرت المصادر ان قوات الاحتلال تقتحم منطقة الظهر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين وتطرد المزارعين من أراضيهم، للتضيق عليهم لضم أراضيهم لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراض فلسطينية.
سبأ
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