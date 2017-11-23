محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية ثقافية في ريف إب بمناسبة ذكرى المولد النبوي







نظم أبناء قطاع مشورة بمديرية ريف إب أمسية ثقافية خطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .





في الأمسية استعرض مسئول الدائرة الثقافية بالمحافظة حسام القطابري جانباً من سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الإقتداء به والسير على نهجه لإعلاء كلمة الله ، داعياً إلى التفاعل مع هذه المناسبة وإحيائها بما يسهم في توثيق علاقة الأمة برسولها الكريم .



وألقيت في الأمسية العديد من الكلمات حثت في مجملها على استنهاض الهمم والعودة إلى المنهج النبوي ، لافتة إلى ضرورة الحشد والمشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى التي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء .

سبأ [23/نوفمبر/2017] إب - سبأ:سبأ