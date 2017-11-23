[23/نوفمبر/2017] إب - سبأ:
نظم أبناء قطاع مشورة بمديرية ريف إب أمسية ثقافية خطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
في الأمسية استعرض مسئول الدائرة الثقافية بالمحافظة حسام القطابري جانباً من سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الإقتداء به والسير على نهجه لإعلاء كلمة الله ، داعياً إلى التفاعل مع هذه المناسبة وإحيائها بما يسهم في توثيق علاقة الأمة برسولها الكريم .
وألقيت في الأمسية العديد من الكلمات حثت في مجملها على استنهاض الهمم والعودة إلى المنهج النبوي ، لافتة إلى ضرورة الحشد والمشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى التي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء .
سبأ