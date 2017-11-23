محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي بمديرية همدان في صنعاء







نظمت بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم فعالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .



وفي الفعالية أشار وكيل محافظة صنعاء شايف عاصم إلى أهمية الإستفادة من الدروس والعبر في ذكرى المولد النبوي الشريف .. لافتا إلى عظمة المبادئ والقيم التي حملها رسول الإنسانية محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم والتي سمت بالمسلمين إلى أعلى ميادين العزة والرفعة.



وألقيت كلمات أشارت إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دعوة إلى التآخي والتراحم وتجسيد المثل والقيم التي نهجها نبي الإنسانية محمد صلى عليه وآله وسلم وإستلهام الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم.



واستعرضت ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية في محاولة لتركيع أبناء الشعب اليمني .. مؤكدة أهمية التحشيد ورفد الجبهات بقوافل الدعم الغذائية والرجال والعتاد.

سبأ [23/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ