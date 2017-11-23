محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوحدة يفوز على اليرموك في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر







أحبط فريق وحدة صنعاء مخطط ضيفه اليرموك الرامية مزاحمة الأهلي على صدارة دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم بفوزه عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.



تمكن الوحدة بقيادة مدربه الوطني أمين السنيني من تسجيل الهدف الأول عبر مهاجمه محمد علوس الذي استثمر تمريرة شقيقه أحمد عند الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد.



وفي الشوط الثاني دخل فريق اليرموك بقيادة المدرب الدكتور فؤاد العودي، وعينه على هدف التعديل وهو ما تحقق له عندما انفرد مهاجمه صقر الحربي وسدد كرة قوية استقرت في شباك حارس الوحدة محمد العديني في الدقيقة 51، لكن لاعب الوحدة والمنتخب الوطني للشباب عبد المجيد صبارة أبى إلا أن يخرج فريقه فائزاً إثر تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.



بهذه النتيجة خرج فريق اليرموك من دائرة التنافس مع الأهلي و22 مايو على لقب الدوري وظل رصيده عند ست نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، في حين هرب الوحدة من قاع الترتيب وقفر للمركز الثالث مؤقتاً برصيد أربع نقاط.



وتختتم منافسات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة غدا الجمعة بلقاء يجمع 22 مايو الرابع بأربع نقاط مع شعب صنعاء آخر الترتيب برصيد نقطتين.



ويحتاج مايو الفوز في مباراة الغد لا غير إن أراد الدخول في جو التنافس مع الأهلي عندما يلتقيان الجولة المقبلة، وفي حالة التعثر بالتعادل أو الخسارة ينال الأهلي لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الجولة الخامسة.



وكانت الجولة الرابعة انطلقت أمس وشهدت تعادل مثير بين الأهلي المتصدر بعشر نقاط والعروبة الخامس بثلاث نقاط بهدفين لمثلهما.

سبأ [23/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ