محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوحدة التنفيذية بتعز: استهداف العدوان للعمليات الإنسانية جريمة حرب لم يسبق لها مثيل







أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة تعز أن استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي للعمليات الإنسانية لتوزيع الإغاثة تصعيد خطير وجريمة حرب لم يسبق لها مثيل.



وأدانت الوحدة التنفيذية بشدة استهداف طيران العدوان الطريق العام بمنطقة هيجة الجن في مديرية حيفان وإصابة سيارة الشركاء التنفيذيين لبرنامج الغذاء العالمي، أثناء عودتها من مركز توزيع المساعدات المقدمة من البرنامج التابع للأمم المتحدة لأهالي منطقة الأشعوب بمديرية الصلو بالمحافظة.



وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاستهداف أسفر عن إصابة شخصين تابعين لشركاء تنفيذين لبرنامج الغذاء العالمي هما عبده غالب قائد غالب من أهالي جبلة بمحافظة اب إصابته خطيرة ومحمد سعيد عبدالله الصلوي من أهالي محافظة تعز بإصابة متوسطة.



كما أكد البيان أن هذه جريمة تضاف لجرائم الحصار وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول البضائع والمساعدات الانسانية، ما يتطلب التحرك الفوري من الأمم المتحدة لإيقاف جرائم العدوان واتخاذ العقوبات حيال ذلك.



وقال البيان " نكرر تأكيدنا على إدانة واستنكار استمرار العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم طالت اليمن أرضا وإنسانا ودمرت مقدراته على مدى ثلاث سنوات".

سبأ [23/نوفمبر/2017] تعز - سبأ:سبأ