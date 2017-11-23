اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع بريطانيا في ترتيب أكبر اقتصادات العالم عام 2017 لندن -سبأ :

تراجعت بريطانيا إلى المركز السادس في ترتيب أكبر الاقتصادات بالعالم في عام 2017.



واعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي، فإن بريطانيا حلّت بعد فرنسا في التصنيف إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 2.575 تريليون دولار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.565 تريليون دولار.



وحسب ما ذكر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، لشبكة سي إن إن. تظهر الإحصاءات تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي في بريطانيا بسبب إجراءات الخروج من الاتحاد الأوربي، وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وسط تزايد في الأسعار.



وذكرهاموند، إنه على الرغم من صغر الفارق، إلا أن فرنسا ستعزز موقفها في العام المقبل لتتجاوز بذلك منافستها بريطانيا للمرة الأولى منذ عام 2013.



وحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي لعام 2017، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد في العالم (الناتج المحلي الإجمالي 19.4 تريليون دولار)، تليها الصين (11.9 تريليون دولار)، واليابان ثالثا (4.9 تريليون دولار)، بينما جاءت ألمانيا رابعا (3.7 تريليون دولار).

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ