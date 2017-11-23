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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:49:41م
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عُقد بصنعاء اليوم اللقاء الموسع لعلماء اليمن بعنوان " حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان ومحاربة الفساد ".
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  محلي
محافظة تعز تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف
[23/نوفمبر/2017]
تعز-سبأ:
أحيت محافظة تعز اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

وفي الحفل الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة وأصحاب الفضيلة العلماء والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشخصيات الإجتماعية.. أكد المحافظ عبده الجندي أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية العطرة مولد النبي محمد علية أفضل الصلاة والسلام منقذ البشرية من الظلال والظلمات والعبودية إلى رحاب النور والهدى والحرية والكرامة.

وشدد على ضرورة التمسك بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتجسيدها في الحياة وفي المقدمة الدفاع عن الدين والوطن والكرامة وتطهير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين .

وأشار إلى ضرورة استشعار المخاطر والتحديات المحدقة بالوطن من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي التي تستهدف إثارة الفتن والنعرات بين أبناء الوطن فضلا عن إستهدافه قتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية ومقدرات الوطن ونهب ثرواته.

وأشاد محافظ تعز بالإنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والبطولو .. مؤكداً أن تلك الإنتصارات التي أفشلت مؤامرات العدوان سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته المشرقة.

ودعا المحافظ الجندي أبناء تعز رص الصفوف والتلاحم وتعزيز روح الصمود في مواجهة العدوان الغاشم ومرتزقته ومخططاتهم .

سبأ
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