محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عسير عسير -سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم اليوم وجرح آخرين في عملية هجومية لوحدات من أبطال الجيش واللجان الشعبية على تبة الخزان بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على تبة الخزان ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة .



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ما أدى إلى مقتل وجرحى عدداً من المرتزقة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة مكبدة إياهم خسائر في الأرواح والعتاد .

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ