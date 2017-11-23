محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخرج رؤساء أركانات القوى البشرية صنعاء -سبأ:

أقيم اليوم حفل تخرج دفعة الرسول الأعظم لرؤساء أركانات القوى البشرية بالمناطق والمحاور العسكرية والتي نظمتها دائرة شئون الأفراد والاحتياط العام، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي حمود الموشكي.



وفي الحفل الذي حضره رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن يحيى الغبيسي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي، القى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني القيادة السياسية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة للخريجين.



وقال " إن تخريج هذه الدورات التأهيلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان الصهيوامريكي السعودي الإماراتي الغاشم على بلادنا، يعتبر نجاحا متميزا وهاما لرفد الوحدات والمحاور والمناطق العسكرية بالكوادر المؤهلة في مختلف جوانب الإعداد القتالي والمعنوي والإداري".



وأشار اللواء الغماري إلى الخطوات والإنجازات المحققة في مسارات التدريب والتأهيل وما يمثله هذا الجانب من أهمية في تعزيز وتطوير الخبرات والمهارات في مختلف جوانب البناء العسكري النوعي للقوات المسلحة.



وأكد حرص وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على مواصلة إعداد وتخريج المزيد من الدفع والدورات العسكرية المؤهلة تأهيلا علميا وعسكريا رفيعا ليتمكن منتسبيها الأبطال من تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية المقدسة بكفاءة واقتدار عاليين.



وشدد رئيس هيئة الأركان العامة على أهمية استمرارية تأهيل وتخريج الدفع والدورات العسكرية لمالها من دور إيجابي على المستوى الميداني في مختلف جبهات مواجهة العدوان الذي اصبح يحصد المزيد والمزيد من الإخفاقات على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية الميامين في جبهات العزة والشرف والكرامة دفاعا عن سيادة ووحدة واستقلال اليمن.. متمنيا للخريجين التوفيق والنجاح في المهام الوطنية المسندة اليهم.



وكان العقيد فهد علي حسين الحداء قد ألقى كلمة رحب في مستهلها برئيس هيئة الأركان العامة ومرافقيه.. مشيرا إلى أن هذه الدورة المتخرجة تهدف إلى تطوير العمل الإداري في الوحدات والمحاور والمناطق العسكرية وبما يعزز من رفع الجاهزية القتالية للقوى البشرية.



وأشاد بدعم ورعاية قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة واهتمامهم المستمر بعملية التأهيل والتدريب القتالي والمعنوي والإداري التخصصي.



فيما أكدت كلمة الخريجين على عكس المعارف والخبرات التي تم اكتسابها خلال فترة الدورة على الصعيد العملي.. وجددت الكلمة استعداد الخريجين للتضحية في سبيل الإنتصار لإرادة الشعب في الحرية والاستقلال ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة.



وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من مدراء الدوائر والقادة العسكريين تم تكريم المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ