محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى من الجنود السعوديين بعملية هجومية في جيزان جيزان -سبأ:

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين اليوم في عملية هجومية لرجال الجيش واللجان الشعبية على موقع القرن بقطاع جيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على موقع القرن العسكري السعودي، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين .



وأشار المصدر إلى أن العملية الهجومية سبقها قصف مدفعي مكثف على دشم وتحصينات الجنود السعوديين في الموقع ما خلق حالة من الذعر في أوساطهم .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الغاوية والكرس والدخان وتعزيزاتهم بقرية سودانة محققة إصابات مباشرة .

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ