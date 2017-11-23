محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بذكرى المولد النبوي بعمران عمران -سبأ:

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عمران بالتعاون مع مستشفى عمران العام اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .



وفي الفعالية أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب الصحة بعمران الدكتور عبد العزيز الضلعي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وإستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.



ولفتوا إلى عظمة المبادئ والقيم التي حملها رسول الإنسانية محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم والتي سمت بالمسلمين إلى أعلى ميادين العزة والكرامة.



وألقيت في الفعالية كلمات أكدت أهمية الإقتداء بسيرة نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم والتحلي بأخلاقه وإستلهام دروس العزة والمنعة التي جسدتها رسالة السماء وحملها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم للبشرية وعمل بكل جد وإجتهاد من أجل إيصالها.



تخلل الفعالية التي حضرها مدير عام أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ورئيس جهاز الأمن السياسي العميد محمد الشتوي، قصائد وأناشيد وأوبريت عبرت عن الفرحة بقدوم هذه المناسبة الدينية العظيمة .

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ