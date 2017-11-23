ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:19:58م
اقتحام مواقع لقوى الغزو والاحتلال في المخا بتعز
أقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع لقوى الغزو والاحتلال في يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز.
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
المنتخب الوطني للقدم يتراجع للمركز 121 في التصنيف العالمي لنوفمبر
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (فيفا) ليحل بالمركز 121 في تصنيف شهر نوفمبر الجاري الصادر اليوم الخميس.
آخر الأخبار:
الخارجية: رغم العدوان طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في تزايد مستمر
مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عسير
رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخرج رؤساء أركانات القوى البشرية
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين بعملية هجومية في جيزان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفات بمدارس الخبت وملحان بالمحويت تندد بجرائم العدوان
[23/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
نظمت بمدارس مديريتي الخبت وملحان بالمحويت اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق أطفال اليمن.

وطالب المشاركون في الوقفات من طلاب وطالبات مدارس الخبت وملحان المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولية ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ ما يقارب ثلاث سنوات .

واستنكروا الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان وإغلاقه للمنافذ والمطارات والموانئ في إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية في ظل صمت دولي معيب .. مناشدين أطفال وأمهات العالم والشعوب الحرة بالتضامن مع أطفال اليمن والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ .

سبأ
  المزيد من (محلي)
الخارجية: رغم العدوان طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في تزايد مستمر
مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عسير
رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخرج رؤساء أركانات القوى البشرية
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين بعملية هجومية في جيزان
فعالية بذكرى المولد النبوي بعمران
منظمة الفاو توزع أدوات لصغار منتجي الحليب بالحديدة
تربويو مدينة ذمار يزورون جرحى الجيش واللجان الشعبية
فعالية بذكرى المولد النبوي في الرجم والطويلة بالمحويت
إفتتاح المؤتمر اليمني العلمي الأول للتصوير التشخيصي للقلب بصنعاء
وقفة إحتجاجية بالبيضاء تندد بجرائم العدوان والحصار وإغلاق المنافذ
العدوان السعودي على اليمن
وقفة إحتجاجية بالبيضاء تندد بجرائم العدوان والحصار وإغلاق المنافذ
[23/نوفمبر/2017]
إستشهاد مواطن بإنفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمديرية المتون بالجوف
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على قيفة بالبيضاء
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[23/نوفمبر/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
[23/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by