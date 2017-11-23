محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات بمدارس الخبت وملحان بالمحويت تندد بجرائم العدوان المحويت-سبأ:

نظمت بمدارس مديريتي الخبت وملحان بالمحويت اليوم وقفات إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق أطفال اليمن.



وطالب المشاركون في الوقفات من طلاب وطالبات مدارس الخبت وملحان المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولية ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ ما يقارب ثلاث سنوات .



واستنكروا الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان وإغلاقه للمنافذ والمطارات والموانئ في إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية في ظل صمت دولي معيب .. مناشدين أطفال وأمهات العالم والشعوب الحرة بالتضامن مع أطفال اليمن والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ .

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ