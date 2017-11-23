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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:19:58م
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  محلي
تربويو مدينة ذمار يزورون جرحى الجيش واللجان الشعبية
[23/نوفمبر/2017]
ذمار-سبأ:
نظم القطاع التربوي بمديرية مدينة ذمار اليوم زيارة ميدانية لجرحى العدوان من الجيش واللجان الشعبية في هيئة مستشفى ذمار العام.

وأوضح نائب مدير مكتب التربية بمدينة ذمار خالد القحطي، أن زيارة منتسبي القطاع التربوي لجرحى الجيش واللجان الشعبية تأتي عرفانا بجهودهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن .

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار فعاليات الإحتفاء بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وثمن القحطي المواقف البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وتصديهم للغزاة والمحتلين وإفشال مخططاتهم التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ
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