فريق هيت يتغلب على سيلتيكس في دوري السلة الامريكية [23/نوفمبر/2017] واشنطن - سبأ:

تغلب فريق ميامي هيت على بوسطن سيلتيكس 104-98 في دوري كرة السلة الامريكي

للمحترفين في المباراة التى جمعتهما الليلة الماضية، واضعا بذلك حدا لسلسلة انتصارات سيلتيكس.

ودخل سيلتيكس المباراة وهو يسعى لفوزه 17 على التوالي في محاولة للاقتراب أكثر من الرقم القياسي للفريق بالفوز في 19 مباراة متتالية.



لكن تألق جوران دراجيتش وديون ويترز بعد تسجيلهما 27 و26 نقطة على الترتيب ليقودا هيت للفوز على متصدر القسم الشرقي.



واكتفى كايري ايرفينج بإحراز 23 نقطة لسيلتيكس الذي تعرض للهزيمة الثالثة هذا الموسم مقابل 16 انتصارا.



وفي مباراة أخرى فاز اوكلاهوما سيتي ثاندر 108-91 على جولدن ستيت وريورز حامل اللقب بعد تألق الثلاثي راسل وستبروك وبول جورج وكارميلو انطوني.



وأحرز وستبروك 34 نقطة وكان على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة فيما سجل انطوني 22 نقطة وجورج 20 نقطة.



وسجل ستيفن كوري 24 نقطة لوريورز وأضاف زميله كيفن دورانت 21 نقطة ليتلقى الفريق الهزيمة الخامسة مقابل 13 انتصارا في الموسم الحالي.



ويحتل ثاندر المركز الثامن في القسم الغربي بثمانية انتصارات وتسع هزائم.



وشهدت المباراة العديد من المناوشات بين وستبروك ودورانت زميله السابق في ثاندر.



وتغلب هيوستون روكتس 125-95 على دنفر ناجتس لينفرد بصدارة القسم الغربي برصيد 14 فوزا وأربع هزائم.



وانتصر نيو اورليانز بليكانز 107-90 على سان انطونيو سبيرز وفاز كليفلاند كافاليرز وصيف البطل 119-109 على بروكلين نيتس ليحقق انتصاره السادس على التوالي ويتقدم للمركز الرابع بين فرق القسم الشرقي.

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