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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:19:58م
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  عربي ودولي
اختفاء قارب يحمل أكثر من 40 لاجئا قرب السواحل اليونانية
[23/نوفمبر/2017]
أثينا- سبأ:
بدأت فرق خفر السواحل اليونانية عملية البحث عن قارب اختفى بالقرب من مدينة بيلوس (غرب بيلوبونيز) وعلى متنه 45 لاجئا.

وذكرت وكالة أنباء أثينا (آمنا)، أن أحد المهاجرين الموجودين في القارب، اتّصل هاتفيا بخدمات الطوارئ الأوروبية، وطلب العون.. مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لعطل في محركها.

وانضمت إلى عملية البحث كل من سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة صيد ومروحية عسكرية.

ووفقا لمعلومات المنظمة الدولية للهجرة فإن نحو 160 ألف مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا منذ بداية 2017، ونحو 75 في المائة منهم توجهوا إلى إيطاليا، والباقي إلى كل من اليونان وقبرص وإسبانيا.. وغرق ما يقرب من 3 آلاف شخص في البحر.

سبأ
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