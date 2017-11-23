فعالية بذكرى المولد النبوي في الرجم والطويلة بالمحويت [23/نوفمبر/2017] المحويت - سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية التي حضرها مسئولو وقيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية .. أشار وكيل المحافظة المساعد أحمد يحيى الأخفش إلى عظمة ذكرى المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام والذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا ومنقذا للبشرية من الشرك والضلال.



ولفت إلى الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، ما يتطلب إستلهام العبر منها في التمسك بمنهجه والإقتداء بسيرته العطرة.



تخلل الفعالية قصائد شعرية وموشحات وعروض مسرحية عبرت عن عظمة المناسبة .



إلى ذلك نظمت بمديرية الطويلة اليوم فعالية بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور مشائخ ووجهاء ومسئولي السلطة المحلية بالمديرية.



تخلل الإحتفال كلمات وعروض مسرحية، أشارت في مجملها إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة وإستلهام الدروس والعبر في تقوية أواصر المحبة وتعزيز التماسك بين أبناء الأمة الإسلامية.



وأوضحت الكلمات أن الإحتفاء بهذه المناسبة تتزامن مع تصعيد تحالف العدوان وإقدامه على إغلاق كافة المنافذ وإرتكابه أبشع الجرائم وتجويع اليمنيين، بمقابل دفع الأموال الطائلة لليهود والنصارى.

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